Число пострадавших от клещей в Бурятии превысило 4 тысячи

Сезон активности клещей в Бурятии продолжается. По данным регионального Роспотребнадзора, на 22 июля 2026 года, за медицинской помощью из-за присасывания клещей уже обратились 4194 человека, но ситуацию держат на особом контроле.

Анализ показывает, что большинство инцидентов (около 60%) происходит во время отдыха на природе. Жители страдают от укусов не только в лесах и на берегах водоёмов, но и на огороде, даче и во время ухода за сельхозживотными.

Для защиты населения проводятся масштабные противоклещевые мероприятия. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» обработали акарицидами уже свыше 3465 гектаров земель, включая территории летних лагерей, образовательных учреждений и мест массового отдыха граждан.

Роспотребнадзор напоминает жителям основные правила безопасности:

- надевайте светлую закрытую одежду, которая затрудняет доступ насекомых к телу;

- используйте специальные репелленты для обработки одежды и открытых участков кожи;

- проводите тщательные само- и взаимоосмотры каждые 1–2 часа пребывания на природе, а также проверяйте домашних животных после прогулки.

В случае обнаружения впившегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В районах республики это можно сделать в ФАПе или поликлинике ЦРБ, а в Улан-Удэ следует ехать в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

Фото: Номер один