Общество 22.07.2026 в 12:05
«БРК» и другие независимые компании будут получать бензин напрямую
Топливо им отпустят с Ангарской нефтехимической компании по договорам с компанией «Роснефть»
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области принято решение о поставках топлива на независимые АЗС напрямую от компании «Роснефть» с Ангарской нефтехимической компании. Это позволит обеспечить регионы, где отсутствуют федеральные заправочные станции, необходимым количеством бензина и дизельного топлива, сообщает портал «Ирсити.ру».
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промышленные предприятия региона, такие как золоторудные компании, предприятия лесопереработки, угледобывающие шахты, железные дороги и логистические компании, сформировали свои потребности в топливе. В настоящее время эти потребности согласовываются с Министерством экономического развития региона для обеспечения их необходимыми объёмами.
«В ближайшее время направим эти данные в Минэнерго России. Благодарю топливных операторов региона, что активно включились в работу по преодолению кризиса. Сейчас ситуацию удалось заметно стабилизировать, но интенсивности работы не снижаем», — отметил Игорь Кобзев. Он также рекомендовал частным АЗС заключать контракты на поставку топлива напрямую с крупными игроками рынка.
Напомним, что в середине июня Иркутская область столкнулась с жесточайшим топливным кризисом, дефицит топлива превысил 80%. В регионе был введён режим повышенной готовности, регулировались очереди на заправках «Роснефти», запрещалась продажа бензина в канистры. С 3 июля частные компании начали постепенно возобновлять розничную продажу бензина, первыми это сделали «Крайснефть» и «БРК», позже к ним присоединилась ОМНИ.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промышленные предприятия региона, такие как золоторудные компании, предприятия лесопереработки, угледобывающие шахты, железные дороги и логистические компании, сформировали свои потребности в топливе. В настоящее время эти потребности согласовываются с Министерством экономического развития региона для обеспечения их необходимыми объёмами.
«В ближайшее время направим эти данные в Минэнерго России. Благодарю топливных операторов региона, что активно включились в работу по преодолению кризиса. Сейчас ситуацию удалось заметно стабилизировать, но интенсивности работы не снижаем», — отметил Игорь Кобзев. Он также рекомендовал частным АЗС заключать контракты на поставку топлива напрямую с крупными игроками рынка.
Напомним, что в середине июня Иркутская область столкнулась с жесточайшим топливным кризисом, дефицит топлива превысил 80%. В регионе был введён режим повышенной готовности, регулировались очереди на заправках «Роснефти», запрещалась продажа бензина в канистры. С 3 июля частные компании начали постепенно возобновлять розничную продажу бензина, первыми это сделали «Крайснефть» и «БРК», позже к ним присоединилась ОМНИ.
Тегииркутская область