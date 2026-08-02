На Кольском полуострове найден ашкрофтин

На севере России найден новый минерал. На него наткнулись ученые во время работы в Кировском руднике Хибинского массива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета и Минералогического музея имени Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал», - приводит подробности СМИ.

В состав минерала, который назвали «кольский ашкрофтин», входит редкоземельный элемент иттрий.

«Это не просто красивый камень, это химический архив земной коры», - заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что кроме иттрия в кристалле присутствует почти вся таблица Менделеева, а уникальность найденного на Кольском полуострове образца - в наличии кальция, марганца и фтора.

По структуре такие кристаллы относят к группе самых сложных из всех известных науке сегодня.

Только за налет на породе покупатели готовы отдать 145 долларов США (стоимость одного миллиметра), что значительно дороже золота.

Классический ашкрофтин - розоватый, но больше прозрачный, хрупкий минерал. Крупнейшее месторождение по его добыче находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.





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