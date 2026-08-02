Новогодние праздники в 2027 году будут короче предыдущих

Новогодние каникулы в 2027 году будут длиться одиннадцать дней, а не двенадцать, как было ранее, следует из проекта производственного календаря на 2027 год. Документ прошел все необходимые согласования, но пока не утвержден.

Планируется, что отдохнут россияне с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

На прошлых зимних праздниках нерабочими были все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ожидается 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Кроме того, запланированы переносы выходных с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, пишет «Российская газета».





Фото: "Номер один"