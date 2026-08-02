Общество 02.08.2026 в 16:40

На Байкале пройдет гастрофестиваль

Вкусовое путешествие по России стартует в Иркутске

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Текст: Иван Иванов
На Байкале пройдет гастрофестиваль

В Иркутске готовится масштабный гастрономический фестиваль «Байкал объединяет». Он стартует с 17 августа и продлится до начала октября. В этом году проект вышел на федеральный уровень: к нему присоединились десятки городов — от Москвы и Нижнего Новгорода до Владивостока и Южно‑Сахалинска.

Главная идея — создать «кулинарное путешествие»: в каждом городе два шеф‑повара из разных регионов совместно разрабатывают сет из трёх блюд. Гости получают возможность попробовать в одном меню локальные продукты разных территорий — например, байкальскую рыбу и сибирские травы сочетают с камчатским крабом, сахалинским папоротником или дальневосточными гребешками.

Как отметил в «Ирсити.ру» Сергей Смолянинов — президент Ассоциации ресторанного бизнеса Иркутской области и инициатор фестиваля, — не все могут приехать на Байкал, но благодаря проекту у жителей других регионов появляется шанс «попробовать Байкал» у себя дома. Кроме того, фестиваль даёт шанс шеф‑поварам со всей страны познакомиться с локальными продуктами Приангарья.

В иркутской программе участвуют многие местные заведения: Le Chef History, «Торро Гриль», «Бутин», «Ресторан Охотников», «Ламу», «Князь Гвидон», Prego, Andreano, Fullers, «Бирхаус», «Немчинов», «Нино», «Партизан», Komorebi и «Очень винные дела». Часть ресторанов уже предлагает специальные сеты, другие подключатся позже. Также в программе запланированы мастер‑классы, где шефы поделятся профессиональными секретами, и тематические ужины с эксклюзивными блюдами.

Мероприятие проходит при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации ревизоров гостеприимства и Агентства по туризму Иркутской области.


Фото: "Номер один"

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