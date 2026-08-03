Происшествия 03.08.2026 в 11:47
В Бурятии под арест попал полицейский начальник
Несколько лет назад он получил Почетную грамоту МВД России
Текст: Андрей Константинов
В минувшую пятницу в Бурятии сообщили об аресте двух сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району. Им инкриминировали фабрикацию уголовного дела по «наркотической» статье в отношении местного жителя. По версии следствия, на фальсификацию полицейские пошли ради «повышения показателей своей служебной деятельности».
Как выяснил «Номер один», один из арестованных фигурантов – не рядовой оперативник, а начальник районного отдела уголовного розыска (ОУР) майор полиции Иван Петров.
В 2019 году Иван Петров, будучи еще старшим оперуполномоченным ОУРа, получил Почетную грамоту МВД России за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. А в 2020 году весь отдел уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району признали одним из лучших в Бурятии - по итогам конкурса он занял третье место.
Напомним, в МВД Бурятии ранее заявили, что противоправную деятельность фигурантов раскрыли оперативники из отдела собственной безопасности. «При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Как выяснил «Номер один», один из арестованных фигурантов – не рядовой оперативник, а начальник районного отдела уголовного розыска (ОУР) майор полиции Иван Петров.
В 2019 году Иван Петров, будучи еще старшим оперуполномоченным ОУРа, получил Почетную грамоту МВД России за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. А в 2020 году весь отдел уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району признали одним из лучших в Бурятии - по итогам конкурса он занял третье место.
Напомним, в МВД Бурятии ранее заявили, что противоправную деятельность фигурантов раскрыли оперативники из отдела собственной безопасности. «При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
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