Происшествия 03.08.2026 в 12:02
Мотоциклист в Бурятии врезался в бетонный блок
ДТП произошло в Кабанском районе
Текст: Елена Кокорина
В Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 52-летний мужчина на мопеде.
Как сообщили в полиции республики, 2 августа в 16.20 часов, мужчина 1974 г.р. на мопеде «Чамп», следуя по ул. Терешковой с. Таракановка в районе дома Nº29, не справился с рулевым управлением. Он наехал на бетонный блок. У мужчины взяли кровь на состояние опьянения.
В результате ДТП водитель мопеда травмировался и был доставлен в больницу.
Фото: нейросеть
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