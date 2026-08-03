Мотоциклист в Бурятии врезался в бетонный блок

В Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 52-летний мужчина на мопеде.

Как сообщили в полиции республики, 2 августа в 16.20 часов, мужчина 1974 г.р. на мопеде «Чамп», следуя по ул. Терешковой с. Таракановка в районе дома Nº29, не справился с рулевым управлением. Он наехал на бетонный блок. У мужчины взяли кровь на состояние опьянения.

В результате ДТП водитель мопеда травмировался и был доставлен в больницу.

Фото: нейросеть