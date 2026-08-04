В Бурятии на пешеходном переходе пенсионер сбил 11-летнего мальчика

Вчера вечером в Иволгинском районе произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний школьник. Мальчика сбил 71-летний водитель на внедорожнике, когда тот пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказали в полиции республики, наезд случился в 18:20 часов в селе Иволгинск. Мужчина 1955 г.р. ехал из Улан-Удэ на автомобиле «Тойота Хайлендер» и в зоне действия регулируемого пешеходного перехода наехал на несовершеннолетнего велосипедиста 11-летнего мальчика. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Номер один