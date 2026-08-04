Происшествия 04.08.2026 в 11:33
Чиновника мэрии начали судить в Улан-Удэ
Вадима Дамдинова обвиняют в получении взятки
Текст: Андрей Константинов
В Советский райсуд поступило уголовное дело в отношении директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» администрации Улан-Удэ Вадима Дамдинова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.
Как сообщали ранее в Следственном комитете, 17 марта в своем служебном кабинете чиновник получил от представителя подрядчика взятку в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ. Тот занимался благоустройством территории одного из образовательных учреждений. Однако не смог предоставить документы, подтверждающие качество использованных материалов.
После передачи денег Вадима Дамдинова задержали. По ходатайству следствия его взяли под стражу и отправили в СИЗО.
Напомним, в январе этого года суд вынес приговор еще одному чиновнику МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию». Начальник инженерно-технической группы учреждения Артем Казарин был признан виновным во взяточничестве и получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Однако Верховный суд Бурятии отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр.
Как сообщали ранее в Следственном комитете, 17 марта в своем служебном кабинете чиновник получил от представителя подрядчика взятку в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ. Тот занимался благоустройством территории одного из образовательных учреждений. Однако не смог предоставить документы, подтверждающие качество использованных материалов.
После передачи денег Вадима Дамдинова задержали. По ходатайству следствия его взяли под стражу и отправили в СИЗО.
Напомним, в январе этого года суд вынес приговор еще одному чиновнику МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию». Начальник инженерно-технической группы учреждения Артем Казарин был признан виновным во взяточничестве и получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Однако Верховный суд Бурятии отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр.
Тегивзятка