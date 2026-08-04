Тело утонувшего в Бурятии подростка нашли спустя три дня

В Бурятии нашли тело утонувшего в реке Хилок 17-летнего подростка. Его обнаружили спустя три дня – трагедия произошла 1 августа.

За это время спасатели обследовали 60 километров акватории, береговой линии и дна реки с применением современного оборудования, включая эхолот. Утром 4 августа тело юноши нашли в 8 километрах от села Харитоново. Специалисты вытащили его из воды и передали сотрудникам полиции.

«С начала летнего купального сезона на водоёмах региона произошло 9 происшествий, жертвами которых стали 7 человек. Особенно горько, что пятеро погибших – несовершеннолетние», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.