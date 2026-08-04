Общество 04.08.2026 в 10:08
Для сделок с недвижимостью теперь понадобится выписка из реестра повесток
Под подозрение риэлтеров попадают мужчины от 18 до 65 лет
Текст: Иван Иванов
Сеть риелторских агентств «Этажи» будет запрашивать выписки из реестра повесток у покупателей или продавцов в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает «Коммерсант». Информацию об этом изданию подтвердили в компании.
Директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков пояснил, что если военнообязанный нарушает закон и не является по повестке, к нему могут применить ограничения регистрационных действий с недвижимостью — это создаёт риски для покупателя. По данным компании, такие риски лучше нивелировать на этапе проверки.
«Мы постоянно мониторим риски, а затем разрабатываем и внедряем те сервисы и дополнительные проверки, которые позволяют повышать гарантию безопасности сделок — и это как раз один из этапов. У нас был случай, когда Росреестр приостановил сделку из‑за того, что продавец не явился по повестке. Лучше на этапе подготовки к сделке урегулировать такие вопросы», — рассказал Сергей Чужаков.
По данным канала «Все о стройке», сейчас нововведение действует во Владивостоке. Как отметил господин Чужаков, мера будет распространяться и на другие регионы: компания постепенно внедряет такое требование в регламенты по проверке сделок во всех городах.
Директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков пояснил, что если военнообязанный нарушает закон и не является по повестке, к нему могут применить ограничения регистрационных действий с недвижимостью — это создаёт риски для покупателя. По данным компании, такие риски лучше нивелировать на этапе проверки.
«Мы постоянно мониторим риски, а затем разрабатываем и внедряем те сервисы и дополнительные проверки, которые позволяют повышать гарантию безопасности сделок — и это как раз один из этапов. У нас был случай, когда Росреестр приостановил сделку из‑за того, что продавец не явился по повестке. Лучше на этапе подготовки к сделке урегулировать такие вопросы», — рассказал Сергей Чужаков.
По данным канала «Все о стройке», сейчас нововведение действует во Владивостоке. Как отметил господин Чужаков, мера будет распространяться и на другие регионы: компания постепенно внедряет такое требование в регламенты по проверке сделок во всех городах.
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