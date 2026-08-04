В Бурятии взялись за ремонт второй стороны моста через реку Хаим

В Прибайкальском районе Бурятии продолжают ремонтировать мост через реку Хаим на 114 километре региональной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Подрядчик завершил работы на одной части сооружения и «переключился» на вторую. Движение осуществляется в реверсивном режиме с регулировкой светофором.

На объекте полностью обновили пролетные строения, покрасили опоры. На левой части моста сделали гидроизоляцию, уложили асфальт, установили барьерное ограждение. Работы контролируют специалисты «Бурятрегионавтодора».

«Выезд на объект осуществляется раз в неделю, при необходимости – чаще. Следим за качеством материалов, соблюдением технологий и графиком работ. Сегодня работы идут по плану, даже с опережением», - отметил начальник отдела капитального строительства ГКУ «Бурятрегионавтодор» Валерий Кузнецов.

В минтрансе Бурятии добавили, что в настоящее время подрядная организация ведет работы по демонтажу покрытия на второй половине моста.

«Работы идут по графику. Ремонт моста через реку Хаим завершат в этом году», - заверили в министерстве.

Напомним, обновленный мост через Хаим планировали открыть ещё в прошлом году. Однако прежний подрядчик – ООО «Красмост» – работал ни шатко, ни валко. Из-за низких темпов производства работ и отставания от графика контракт с подрядной организацией расторгли.