В Бурятии иркутянин обокрал своего земляка, отдыхающего на Байкале

Житель Иркутска решил финансовые трудности за счет туриста-земляка, отдыхающего на Байкале в Бурятии. Пока тот спал, он обналичил с его карты 90 тысяч рублей и как ни в чем не бывало вновь примкнул к компании.

Как рассказали в полиции республики, ночью на берегу озера компания устроила застолье с распитием спиртных напитков, в ходе которого познакомилась с местными отдыхающими. 30-летний житель Иркутска неоднократно передавал свою банковскую карту присутствующим и называл от неё пароль для покупки алкоголя и продуктов в магазине. Утром следующего дня один из членов компании заметил, что доверчивый мужчина спит беспробудным сном и решил воспользоваться моментом. Помня о наличии на счёте крупной суммы, он выкрал карту и с помощью мобильного приложения с картами нашёл ближайший банкомат.

- Прибыв к указанному месту, подозреваемый двумя транзакциями обналичил со счёта потерпевшего сначала 60 тысяч рублей, а затем ещё 30 тысяч рублей. После снятия мужчина вернулся к компании и незаметно вернул карту на место. При задержании он объяснил свой проступок трудным финансовым положение, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД.

Фото: Номер один