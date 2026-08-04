Происшествия 04.08.2026 в 10:18

В Бурятии простили директора «управляшки»

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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простили директора «управляшки»
Фото: Следственный комитет
В Улан-Удэ суд прекратил уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Паритет-плюс». Женщину обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщали ранее в Следственном комитете, в мае 2025 года специалисты районной администрации в рамках контроля за благоустройством проверили детскую площадку возле многоквартирного дома по проспекту Строителей. Там они обнаружили тренажер, представляющий опасность из-за выступающих концов болтовых соединений, которые не были защищены.

Директору «управляшки» направили письмо о необходимости демонтажа тренажера. Однако подсудимая требования проигнорировала. Ее бездействие привело к серьезным неприятностям. В июле 2025 года маленькая девочка, играя на тренажере, упала и ударилась затылком о выступающие на нем болты. К счастью, травма оказалась не слишком серьезной. После случившегося тренажер сразу же убрали.

На суде директор «управляшки» признала вину и раскаялась. В качестве возмещения ущерба она выплатила матери ребенка 50 тысяч рублей. Та извинения и компенсацию приняла и просила суд прекратить уголовное дело за примирением сторон. Подсудимая вместе с адвокатом ее ходатайство поддержали, гособвинитель тоже не возражал.

Выслушав мнения участников процесса, суд посчитал возможным ходатайство удовлетворить. Директора «Паритет-плюс» освободили от уголовной ответственности, взыскав с нее лишь около 17 тысяч рублей – расходы на оплату услуг адвоката.
Теги
тренажер дети травма

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