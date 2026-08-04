Два водителя в Бурятии стали участниками схожих ДТП

Два водителя в Бурятии отвлеклись на дороге и перевернули свои машины. Оба выжили, но травмировались, поэтому были доставлены в больницу.

ДТП произошли в Прибайкальском и Мухоршибирском районах.

- В Прибайкальском районе около 10.00 часов 64-летняя женщина на «Тойота Платц», следуя со стороны Улан-Удэ в сторону Иркутска, не доезжая 6 км до с. Ильинка отвлеклась от вождения на левое боковое стекло, съехала с дороги и опрокинулась. В результате ДТП пострадала ее пассажирка 1962 г.р. Ее доставили в больницу, - сообщили в ГАИ республики.

Второе подобное ДТП произошло в Мухоршибирском районе в 16.50 часов на 2 км. а/д «Саган-Нур- Кусоты».

55-летний мужчина на «Тойота Аллион» тоже отвлекся от дороги, потому что смотрел по сторонам. В итоге он съехал с трассы и улетел в кювет, перевернув машину. В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован.

Фото: Номер один