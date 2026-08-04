В Улан-Удэ пенсионерка угодила под колеса авто на Аквабуре

В Улан-Удэ в вечернее время на улице Лимонова (остановка Аквабур) пожилую женщину сбила легковушка. Момент ДТП опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

76-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте (к слову, рядом расположена регулируемая «зебра»). Она уверенно пересекла две полосы по пустой дороге и угодила под колеса, практически завершив маневр.

Водитель пытался объехать женщину, однако столкновения избежать не удалось. Пешеход получила травмы, сообщили в комитете.