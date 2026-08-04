Центр Улан-Удэ остался без света из-за землекопов

Центр Улан-Удэ остался без света – улицы Шмидта, Советская, Свободы, Смолина, Корабельная. Сообщается, что сторонняя организация во время земляных работ повредила электрокабель.

Сейчас специалисты филиала «Бурятэнерго» проводят восстановительные работы.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 2 часа, отметили в Диспетчерской службе города в 9:06.