Общество 04.08.2026 в 10:15
Центр Улан-Удэ остался без света из-за землекопов
Организация повредила электрокабель
Текст: Карина Перова
Центр Улан-Удэ остался без света – улицы Шмидта, Советская, Свободы, Смолина, Корабельная. Сообщается, что сторонняя организация во время земляных работ повредила электрокабель.
Сейчас специалисты филиала «Бурятэнерго» проводят восстановительные работы.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 2 часа, отметили в Диспетчерской службе города в 9:06.
Тегисвет отключение