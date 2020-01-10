В Бурятии на резонансном ДТП с погибшей девушкой пытаются заработать

Неизвестные просят за «секретные материалы» следствия 300 тысяч рублей





Сегодня на электронную почту «Номер один» пришло письмо с шокирующим предложением - неизвестные сообщали, что «у нас есть все данные по смерти Галины». Речь шла о резонансном ДТП близ села Батурино в Прибайкальском районе, в котором погибла 17-летняя девушка и оказались замешаны двое известных в Бурятии персон - бизнесмен Галуст Пилосян и заместитель председателя Народного Хурала Баир Жамбалов.

Неизвестные прислали скриншот, на котором списком располагалось несколько папок, а также вордовских документов, которые, судя по названиям и датам, действительно имели отношение к тому самому ДТП у села Батурино. Среди них были и документ под именем «осмотр машины», «СМЭ трупа», «признание потерпевшим» и другие.Далее в переписке неизвестные сообщили, что у них также «есть редкая запись с регистратора машины». Мы решили узнать, во сколько оцениваются имеющиеся у них «секретные материалы».В ответном письме были озвучены немалые суммы: «файлы 100 000 рублей, видео с регистратора 250 000 рублей». В переписке выяснилось, что неизвестные просят оплату только в биткоинах, которые нужно перевести на определенный номер «кошелька».Продолжая эксперимент, мы решили поторговаться – не дороговато ли стоят файлы? И получили ответ – «все вместе можем отдать за 300 000, бонусом сможем делать обновление файлов до 10.02.2020».Пытаясь проверить, не имеем ли мы дело с обычными мошенниками, мы обратились к неизвестным с просьбой выслать один из документов, указанных в скриншоте. Те согласились и попросили указать, какой именно файл выслать. Мы остановились на документе под именем «допрос специалиста Гаи». К нашему удивлению, спустя несколько минут обозначенный нами документ пришел на почту.Из него стало ясно – мы вели переписку не с мошенниками, а с теми, кто реально владеет информацией относительно этого уголовного дела. Этими файлами, очень похожими на реальные, могут располагать только силовики. Но кто? Фото списка документов и присланный нами документ мы передадим в прокуратуру.Фото: pixabay.com