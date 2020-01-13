Житель Улан-Удэ после застолья с уголовниками и лишился телефона и дорогих сапог

Угрожая ножом, собутыльники обобрали своего товарища





12 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратился 43-летний гражданин. Он рассказал, что распивал в компании алкогольные напитки.

Когда мужчина собрался домой, возник конфликт, переросший затем в драку. В ходе потасовки один из участников застолья вырвал из его рук телефон, другой – стал угрожать ножом, а в это время хозяин комнаты снял с него сапоги стоимостью около 26 тысяч рублей. После чего потерпевшего выдворили в подъезд. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.В настоящее время все участники инцидента задержаны. Все они ранее судимы, в том числе, за преступления против жизни и здоровья, сообщили в МВД Бурятии. Похищенные сапоги изъяты полицейскими, а телефон злоумышленники успели сдать в скупку.В отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Третьему грозит уголовное дело за угрозы убийством.Фото: pixabay.com