В Бурятии пенсионерка полтора года истязала своих внучек

Насилие происходило на глазах родственников, но никто не вмешивался





Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). В качестве потерпевших выступали три ее внучки 6, 8 и 11 лет.

«Пенсионерка проживала с семьей дочери и около полутора лет истязала троих малолетних внучек, систематически нанося им побои и совершая другие насильственные действия. При этом бабушка якобы преследовала «благие» цели: чтобы дети хорошо учились. С особым рвением она контролировала успеваемость, выполнение ими домашних заданий, затем начала давать «свои» задания и, в случае неподчинения ее требованиям, регулярно применяла насилие к детям, заведомо находящихся в беспомощном состоянии в силу возраста, а младшей также ввиду болезненного состояния здоровья. Кроме того, пенсионерка регулярно ограничивала внучек в питании», рассказали в пресс-службе суда.Насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все «боялись». Педагоги замечали следы побоев на детях, но довольствовались объяснениями, что они «упали». Только в апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в школу с заметными синяками на лице, учителя забили тревогу и обратились в полицию.На суде пожилая женщина оспаривала свою виновность по большинству вмененных эпизодов применения насилия, указывала на то, что ее оговорили.Суд признал пенсионерку виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.Фото: pixabay.com