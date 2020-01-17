Отец погибшей в Бурятии девочки: «У меня есть доверие к следствию»

Максим Бурчевский встретился с руководителем СКР





17 января руководитель Следственного комитета РФ по Бурятии Вячеслав Сухоруков провел личный прием граждан в Прибайкальском районе. Он, в частности, встретился с отцом девушки, насмерть сбитой 5 января джипом вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова.

Руководитель ведомства выразил Максиму Бурчевскому соболезнования и рассказал о ходе следствия по делу о гибели его дочери. Отец погибшей девочки поделился с «Номер один» впечатлениями от встречи.- Руководитель выслушал меня, выразил соболезнования. Для себя я выяснил некоторые моменты, которые меня волновали. Мое мнение – исходя из того, что мне сегодня изложили, на данном этапе я доверяю следствию. Есть надежда, что оно будет честным и объективным, сказал Максим Бурчевский.Он подчеркнул, что дал подписку о неразглашении. Поэтому никаких данных о ходе расследования он теперь не в праве никому сообщать.Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Фото: «Номер один»