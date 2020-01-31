Житель Бурятии пытался сжечь жену с грудным ребенком

Женщине с годовалой дочерью чудом удалось спастись





Восемь лет строгого режима по приговору суда получил 45-летний житель города Бабушкин, пытавшийся сжечь заживо свою гражданскую жену и малышку-дочь. На суде мужчина так и не признал себя виновным. Он заявил, что облил жену бензином и поджег, чтобы «привести ее в чувство». Дескать, после выпитого спиртного она была «в трансе», а нашатыря дома не оказалось.

Муж с женой прожили в гражданском браке 13 лет, год назад родили первого и единственного ребенка – дочку. Пока жена была в декрете, семья жила в основном на детское пособие. Муж порой находил случайные заработки – плотничал или рыбачил. По словам жены, с официальной работы его либо увольняли за пристрастие к спиртному, либо он уходил сам. Денег в семье не хватало, продукты в магазине частенько брали в долг за пособие. Из-за отсутствия денег в семье нередко происходили ссоры.Что произошло накануне случившегося, супруги объясняют по-разному. Женщина рассказала, что в тот день она в очередной раз сказала мужу, чтобы тот, наконец, нашел работу. Она устала от его безделья и пьянства. Предупредила, что бросит его, если он не изменит своего поведения. При этом скандала на этой почве не было, все было спокойно и не предвещало страшной развязки.Вечером женщина помыла ребенка, накормила грудью и вместе с малышкой легла на диване смотреть телевизор. Рядом спал пьяненький муж. Вечером он проснулся и начал требовать бутылку с остатками водки. Жена отказала, попросила мужа лечь спать, потому что от постоянных хождений отца на перекур дочка никак не засыпала.Женщина и представить не могла, что произойдет дальше. Для нее стало полной неожиданностью, когда вдруг по ее волосам и лицу полился бензин, который она узнала по запаху. Глаза защипало, одежда стала мокрой. «Вы здесь жить не будете», - заявил муж, стоящий рядом в трусах. На следствии женщина призналась, что не поняла, где это «здесь» – в квартире или на этом свете, но сильно испугалась. В одной руке муж держал пластиковую бутылку с бензином, в другой – зажигалку.Мгновение, и он разлил жидкость на диван. Женщина схватила дочку и бросилась к выходу, но дверь оказалась заперта, ключа на серванте, где он обычно лежит, почему-то не было. Женщина заметалась – что делать? Бросилась на кухню, к окну, в то время в зале уже видны были языки пламени – муж все-таки поджег диван.Женщина усадила дочь на стол, а сама разбила рукой окно. Встала на завалинку, затем через окно вытащила малышку. Она сразу же бросилась к соседям, ведь в доме было несколько квартир. Соседи вызвали пожарную команду и сами вынесли из огня поджигателя, который к тому времени уже потерял сознание.На суде обвиняемый рассказал, что все было совсем не так. Дескать, жена в тот день так напилась водки, что с «отсутствующим взглядом» повторяла только одну фразу: «мы здесь жить не будем». Чтобы привести ее в чувство и вывести из «транса», он воспользовался бензином, ведь нашатыря в доме не оказалось. Облил одеяло на диване бензином, жена встала, но снова повторила: «мы здесь жить не будем». Тогда он чиркнул зажигалкой, диван вспыхнул, как спичка. Супруга с дочкой на руках встрепенулась, разбила окно, и он помог им выбраться на улицу.- Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетней, с особой жестокостью, общеопасным способом. И назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, - сообщила помощник прокурора Кабанского района Бурятии Татьяна Казанцева.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.Фото: «Номер один»