Браконьер из Приангарья выловил в Бурятии омуля почти на 2,5 млн рублей

Возле поселка Энхалук Кабанского района Бурятии транспортные полицейские и инспекторы Рыбоохраны задержали браконьера, незаконно добывшего омуля почти на 2,5 млн рублей. Рейд проходил 26 июня.

Нарушителем оказался 37-летний уроженец Ольхонского района Иркутской области. На моторной лодке с помощью сетей он выловил более 330 рыбин. Ущерб, нанесенный экосистеме озера, составил свыше 2,4 млн рублей.

«Дознавателем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - прокомментировали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее «Номер один» сообщал о браконьерах, которые выловили свыше 1500 штук омуля. Ущерб составил более 11 миллионов рублей.