В центре Улан-Удэ полиция прикрыла подпольное казино

В Улан-Удэ сотрудники полиции пресекли деятельность еще одного подпольного казино. На этот раз проверка проходила в центре города – на улице Кирова. В игорное заведение допускался ограниченный круг лиц.

В ходе осмотра правоохранители изъяли 20 мониторов, 22 системных блока, видеорегистратор, маршрутизатор, а также деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

В тот момент в помещении находились трое посетителей-игроков и 19-летний горожанин – кассир-администратор казино.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех лиц, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр», - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что полицейские прикрыли два игорных заведения – на улицах Куйбышева и Дорожная.