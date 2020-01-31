В Бурятии наркоманы выдали себя запахом ацетона

Молодые люди готовили наркотик прямо в подвале многоэтажного дома





Сообщение о том, что из подвала многоквартирного дома идет сильный запах ацетона, поступило от жителей поселка Каменск. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Прибыв на место и обследовав дом, росгвардейцы в подвале обнаружили трех молодых людей, изготовлявших на электроплите наркотическое вещество. Рядом лежали бутылки из-под растворителя, тарелка с массой зеленого цвета с резким запахом растворителя и несколько пакетов с марихуаной.В ходе освидетельствования молодых людей выяснилось, что один из них находится в наркотическом опьянении. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии