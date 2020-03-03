03.03.2020
В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались передать телефоны и наркотики

В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались передать телефоны и наркотики

Гаджеты спрятали в автомобиле «ухищренным способом»

В Улан-Удэ предотвращена поставка крупной партии запрещенных предметов в колонию строгого режима №8 на Спиртзаводском тракте.

Как сообщили УФСИН России по Бурятии, на контрольно-пропускном пункте при досмотре автомобиля SsangYong Istana, заезжавшего на территорию учреждения по договору об оказании услуг ремонта, обнаружены и изъяты 25 сотовых телефонов, 14 зарядных устройств, 11 кабелей USB и двое наушников. Гаджеты были спрятаны «ухищренным способом», отметили в ведомстве, но где именно, не сообщили.


Лица, пытавшиеся доставить запрещенные предметы в колонию, привлечены к административной ответственности. В колонии проводится служебная проверка.

В эту же колонию пытались доставить и наркотики. Их обнаружили у женщины, прибывшей на длительное свидание к родственнику. При досмотре наркотики почуяла специально обученная собака. У женщины изъят сверток цилиндрической формы. Со слов задержанной, в нем находилось гашишное масло.

По данному факту возбужденно уголовное дело. Женщине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Фото: УФСИН России по Бурятии
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