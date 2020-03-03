В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались передать телефоны и наркотики

Гаджеты спрятали в автомобиле «ухищренным способом»





В Улан-Удэ предотвращена поставка крупной партии запрещенных предметов в колонию строгого режима №8 на Спиртзаводском тракте.

Как сообщили УФСИН России по Бурятии, на контрольно-пропускном пункте при досмотре автомобиля SsangYong Istana, заезжавшего на территорию учреждения по договору об оказании услуг ремонта, обнаружены и изъяты 25 сотовых телефонов, 14 зарядных устройств, 11 кабелей USB и двое наушников. Гаджеты были спрятаны «ухищренным способом», отметили в ведомстве, но где именно, не сообщили.





Лица, пытавшиеся доставить запрещенные предметы в колонию, привлечены к административной ответственности. В колонии проводится служебная проверка.В эту же колонию пытались доставить и наркотики. Их обнаружили у женщины, прибывшей на длительное свидание к родственнику. При досмотре наркотики почуяла специально обученная собака. У женщины изъят сверток цилиндрической формы. Со слов задержанной, в нем находилось гашишное масло.По данному факту возбужденно уголовное дело. Женщине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.Фото: УФСИН России по Бурятии