Два человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Пожар произошел минувшей ночью в селе Поселье Иволгинского района. К месту происшествия был направлен дежурный караул 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 МЧС - всего 9 огнеборцев и 3 единицы техники.«На момент приезда пожарных огнем был охвачен жилой дом и гараж. Возгорание потушили в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На пожаре пострадали два человека: мужчина получил отравление легкой степени от дыма, 40-летняя женщина - ожог предплечья 1-й степени.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС