Происшествия 08.05.2024 в 09:14

Два человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Огонь уничтожил дом, повредил гараж и автомобиль
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Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Пожар произошел минувшей ночью в селе Поселье Иволгинского района. К месту происшествия был направлен дежурный караул 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 МЧС - всего 9 огнеборцев и 3 единицы техники.

«На момент приезда пожарных огнем был охвачен жилой дом и гараж. Возгорание потушили в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На пожаре пострадали два человека: мужчина получил отравление легкой степени от дыма, 40-летняя женщина - ожог предплечья 1-й степени.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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