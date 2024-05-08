Происшествия 08.05.2024 в 09:14
Два человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Огонь уничтожил дом, повредил гараж и автомобиль
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел минувшей ночью в селе Поселье Иволгинского района. К месту происшествия был направлен дежурный караул 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ-73 МЧС - всего 9 огнеборцев и 3 единицы техники.
«На момент приезда пожарных огнем был охвачен жилой дом и гараж. Возгорание потушили в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На пожаре пострадали два человека: мужчина получил отравление легкой степени от дыма, 40-летняя женщина - ожог предплечья 1-й степени.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент приезда пожарных огнем был охвачен жилой дом и гараж. Возгорание потушили в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На пожаре пострадали два человека: мужчина получил отравление легкой степени от дыма, 40-летняя женщина - ожог предплечья 1-й степени.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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