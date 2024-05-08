В Бурятии на Байкале высадили крымскую сосну

Акция по посадке крымской сосны состоялась 6 мая на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе. Она стала подарком республике в честь празднования десятилетия «Русской весны», которое состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» 18 марта. Саженец сосны был выращен в питомнике «Белогорское лесное хозяйство».

- С огромным трепетом и гордостью сотрудники Фонда регионального развития Республики Бурятия приняли подаренный крымчанами саженец и бережно доставили его для высадки на родную бурятскую землю. По нашему мнению, берег Байкала - достойное место для размещения столь памятного символа дружбы, - отметил генеральный директор ФРР РБ ГС Доржиев, - и мы были уверены что ОЭЗ «Байкальская Гавань» с радостью примет наше предложение.

Сотрудники «Байкальской гавани», школьники и местные жители приняли участие в акции по посадке крымской сосны. В этот же день школьники 5-го класса туркинской школы высадили саженцы сосны сибирской, рассказали в правительстве Бурятии.

- Наконец-то мы встретили нашу долгожданную крымскую сосну. В каждом регионе нашей большой страны есть такой подарок от крымчан. Мы очень рады, что крымская красавица будет расти и у нас, Байкальская гавань станет для нее новым домом, будем активно за ней ухаживать. Приглашаем крымчан в гости на отдых на берегах Байкала, - отметил гендиректор «Байкальской гавани».





Фото: Правительство РБ