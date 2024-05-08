В Улан-Удэ компания незаконно выдавала займы под залог автомобилей

В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Лизинг Сибири Солюшн».«Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О потребительском кредите (займе)» компания предоставляла физическим лицам займы под залог транспортных средств. При этом сделки, заключаемые организацией с клиентами посредством купли-продажи и договоров финансовой аренды (лизинга), совершались в отсутствие экономической оценки предмета, передаваемого в лизинг, и инвестиционного характера правоотношений. Поскольку подобные сделки нарушают требования закона, при этом посягают на публичные интересы, они являются ничтожными», - сообщили в надзорном ведомстве.Как уточнили в прокуратуре, данная компания не имеет статуса кредитной финансовой организации, поэтому была не вправе предоставлять потребительские займы.В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании деятельности компании по предоставлению потребительских кредитов незаконной. По итогам судебных разбирательств требование надзорного ведомства было удовлетворено.Фото: «Номер один»