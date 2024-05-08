Общество 08.05.2024 в 09:39

В Улан-Удэ компания незаконно выдавала займы под залог автомобилей

Прокуратура добилась, чтобы эту деятельность свернули
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ компания незаконно выдавала займы под залог автомобилей
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Лизинг Сибири Солюшн».

«Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О потребительском кредите (займе)» компания предоставляла физическим лицам займы под залог транспортных средств. При этом сделки, заключаемые организацией с клиентами посредством купли-продажи и договоров финансовой аренды (лизинга), совершались в отсутствие экономической оценки предмета, передаваемого в лизинг, и инвестиционного характера правоотношений. Поскольку подобные сделки нарушают требования закона, при этом посягают на публичные интересы, они являются ничтожными», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, данная компания не имеет статуса кредитной финансовой организации, поэтому была не вправе предоставлять потребительские займы.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании деятельности компании по предоставлению потребительских кредитов незаконной. По итогам судебных разбирательств требование надзорного ведомства было удовлетворено.

Фото: «Номер один»
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