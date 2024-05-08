Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Бессмертный автополк»

Сегодня, 8 мая Молодёжный центр Республики Бурятия проведёт акцию «Бессмертный автополк» (0+), посвященную 79-ой годовщине Великой Победы.

В рамках акции будет сформирована автоколонна, украшенная праздничной атрибутикой с символикой России и фотографиями Героев войны. Кроме самого портрета героя семьи можно разместить фото орденов и медалей ветерана, а также историю его подвига, которую любой желающий может прочесть на автомобиле.

Начало акции в 16:00.

Две колонны стартуют одновременно: первая - с п. Солдатский, вторая с ТРЦ «Мед», и едут на Мемориал Победы.

Завершится пробег возложением цветов.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скрин видео, Минспорт РБ