Общество 08.05.2024 в 10:13
Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Бессмертный автополк»
Обе колонны автомобилей поедут на Мемориал Победы
Сегодня, 8 мая Молодёжный центр Республики Бурятия проведёт акцию «Бессмертный автополк» (0+), посвященную 79-ой годовщине Великой Победы.
В рамках акции будет сформирована автоколонна, украшенная праздничной атрибутикой с символикой России и фотографиями Героев войны. Кроме самого портрета героя семьи можно разместить фото орденов и медалей ветерана, а также историю его подвига, которую любой желающий может прочесть на автомобиле.
Начало акции в 16:00.
Две колонны стартуют одновременно: первая - с п. Солдатский, вторая с ТРЦ «Мед», и едут на Мемориал Победы.
Завершится пробег возложением цветов.
Возрастное ограничение 0+
Фото: скрин видео, Минспорт РБ