Общество 08.05.2024 в 09:28

Преступность в Бурятии снизилась почти на 10%

При этом убивать и хулиганить стали больше, но это не повлияло на общий тренд
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Текст: Андрей Константинов
Преступность в Бурятии снизилась почти на 10%
В январе – апреле 2024 года в Бурятии зарегистрировали 5694 преступления, что на 8,3% ниже аналогичного показателя 2023 года. Такую статистику обнародовали сегодня в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4%), краж (-26%), грабежей (-30%), мошенничеств (-7,6%), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (-4%).

При этом отмечается рост убийств и покушений на убийство (+6%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+9%), незаконным оборотом наркотиков (+5%), хулиганств (+14%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-21%), несовершеннолетними или при их соучастии (-14%), лицами, ранее совершавшими преступления (-5%), а также в состоянии алкогольного опьянения (-13%).

Также сохраняется динамика роста количества криминальных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За четыре месяца этого года зарегистрированы 1676 таких преступлений (+14%).

Фото: «Номер один»
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