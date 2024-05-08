Преступность в Бурятии снизилась почти на 10%

В январе – апреле 2024 года в Бурятии зарегистрировали 5694 преступления, что на 8,3% ниже аналогичного показателя 2023 года. Такую статистику обнародовали сегодня в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-4%), краж (-26%), грабежей (-30%), мошенничеств (-7,6%), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (-4%).При этом отмечается рост убийств и покушений на убийство (+6%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+9%), незаконным оборотом наркотиков (+5%), хулиганств (+14%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-21%), несовершеннолетними или при их соучастии (-14%), лицами, ранее совершавшими преступления (-5%), а также в состоянии алкогольного опьянения (-13%).Также сохраняется динамика роста количества криминальных деяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За четыре месяца этого года зарегистрированы 1676 таких преступлений (+14%).Фото: «Номер один»