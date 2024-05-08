В Улан-Удэ ищут 39-летнюю женщину

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространил информацию о розыске 39-летней горожанки Анастасии Ноженковой (Мартыновой). Её местонахождение неизвестно с 3 мая.Приметы женщины: рост 176 см, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые.Была одета: белая куртка, чёрная кофта, синие джинсы, светло-серые кроссовки. При себе имела сумку.Информацию о местонахождении пропавшей горожанки можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.