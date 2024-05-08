В Улан-Удэ девушка втянула своего парня в преступный бизнес

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении девушки и парня, обвиняемых в многочисленных эпизодах сбыта и покушения на сбыт синтетических наркотиков в крупном и значительном размерах.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, 19-летняя девушка, с декабря 2021 года состоящая в организованной преступной группе наркоторговцев, для дополнительного заработка и получения еще большей прибыли предложила своему 21-летнему молодому человеку войти в криминальный бизнес. Парень согласился.«С мая по ноябрь 2022 года молодые люди по указанию организаторов забирали из определенных мест наркотические средства, расфасовывали их в свертки меньшей массой и помещали в тайники. В последующем через Интернет они сообщали оператору место тайника для последующего сбыта. Преступные действия организованной группы пресекли сотрудники полиции», - сообщили в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал молодых людей виновными. По приговору суда девушка получила 4 года колонии общего режима, ее парень - 6 лет колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»