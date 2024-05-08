Общество 08.05.2024 в 09:17

7,5 тысяч сеянцев сосны из Бурятии высадили в Монголии

В соседней стране прошла акция «Сад памяти»
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Текст: Елена Патрикеева
7,5 тысяч сеянцев сосны из Бурятии высадили в Монголии

В Монголии заложили «Сад памяти» в честь 85-летия Победы СССР и МНР на Халхин-голе. Сеянцы сосны для этого доставили из Бичурского района республики сотрудники «Лесресурса». Акция прошла в двух монгольских аймаках: Центральном и Селенгинском, сообщили в правительстве Бурятии.

- Герои Монголии и России ценой своей жизни защитили в битве на Халхин- Гол наше право на счастливую, свободную жизнь. Этот подвиг нельзя забывать. От себя лично и от жителей аймака благодарю Главу Бурятии, службу охраны лесного хозяйства республики за это благое дело, - рассказал заместитель губернатора центрального аймака Жанцандоржийн Даш-Яйчил.

«В этом году из Бурятии в Монголию привезли 7,5 тысяч саженцев сосны. Из них 2,5 тыс. высадили в приграничном Селенгинском аймаке. Пять тысяч сеянцев высадили на территории Центра культурного наследия Центрального аймака», - уточнили в правительстве РБ.


- Высаженные деревья послужат не только делу сохранения памяти о священном союзе наших народов во имя будущего, но и помогут в борьбе с проблемой опустынивания земель, которая остро стоит в Монголии. Спустя десятилетия героизм солдат и офицеров той войны продолжает приносить благо. И эти деревья, как символ благодарной памяти, отныне будут расти в монгольской степи, - рассказал об акции глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, что в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов заложил рощу на территории природного парка и подарил монгольской стороне 5,5 тысяч молодых сосен.

Фото: Правительство РБ

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