Теперь из Улан-Удэ можно улететь в Красноярск прямыми рейсами «России», сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») приступит к выполнению рейсов Красноярск – Улан-Удэ с началом лета в рамках развития межрегиональной маршрутной сети через Сибирский авиатранспортный узел. Полеты планируются два раза в неделю с 2 июня.

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям:



- вылет SU/FV6625 из Красноярска в 09:10, прилет в 11:55.



- вылет SU/FV6626 из Улан-Удэ в 13:00, прилет в 14:00.



Время указано местное для каждого аэропорта.



Рейсы в Красноярск открывают возможность путешествия с пересадкой в другие регионы страны и за рубеж. Авиакомпания в этом летнем сезоне предлагает более 20 внутренних. и до 10 международных направлений из Сибирского авиатранспортного узла. Пассажиры могут спланировать перелет стыковочными рейсами в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, а также во многие другие города.

С более подробной информацией о полетах можно ознакомиться на сайте авиакомпании «Россия».





Фото: Номер один