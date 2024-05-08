Лесной пожар на севере Бурятии разросся почти до тысячи гектар

В Муйском районе Бурятии продолжается борьба с крупным лесным пожаром, возникшим 4 мая на территории Таксимовского лесничества. Как сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», его площадь составляет уже 950 га.Сейчас в тушении задействованы более 70 человек и 7 единиц техники. К ним на подмогу прибыли пожарные-десантники.Напомним, и-за сложной ситуации с лесными пожарами в Муйском районе введен режим ЧС.Фото: «Муя-инфо.24/7»