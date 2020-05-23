Более 600 жителей Бурятии покусали клещи

Укусы зафиксированы в 19 районах и в Улан-Удэ





По состоянию на 20 мая в республике за медпомощью по поводу укусов клещей обратилось 647 человек, это на 4% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Среди обратившихся - 38% дети.

Укусы зарегистрированы в 19 районах республики и Улан-Удэ. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Кабанском районе – 183 случая и в Улан-Удэ – 130 случаев. В Тункинском – 52 случая, Баргузинском – 36, Прибайкальском – 31, Курумканском – 28, Закаменском – 25, Заиграевском – 22, Мухоршибирском – 20, Иволгинском – 20.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия напоминает, что профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (2 инъекции вакцины с интервалом 1 месяц) следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в скорую, в поликлинику ЦРБ, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение больницы №4 по адресу: ул. М. Расковой, дом 2а.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в г. Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Режим работы лабораторий: в рабочие дни с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00-13.00ч.



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