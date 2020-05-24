Житель Бурятии сломал сожительнице позвоночник

Женщина обратилась за помощью к медикам только спустя два дня



13 мая с заявлением о нанесенных побоях в полицию Иволгинского района обратилась 55-летняя жительница одного из СНТ. Несколько дней назад женщина выпивала с 56-летним сожителем. Наутро у пары завязался конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с силой толкнул супругу на пол. Женщина ударилась и получила травмы.



Спустя пару дней ее самочувствие ухудшилось, и она обратилась к медикам.



"Врачи диагностировали у пострадавшей переломы позвонка и правой руки, что квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести. Участковым уполномоченным полиции ранее не судимый гражданин задержан. Отметим, что с подобными заявлениями пострадавшая в полицию ранее не обращалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренной санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Если Вам известны факты совершения противоправных действий в семейно-бытовых отношениях, вы можете сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно и круглосуточно).



Фото: "Номер один"

