В Улан-Удэ раскрыто убийство беременной женщины

Пять лет назад ее убила на кладбище напарница по работе



23 мая 2015 года на территории Центрального кладбища города Улан-Удэ в районе «Стеклозавода», посетители обнаружили тело 40-летней беременной женщины с многочисленными колото-резаными ранами груди и руки.



Следственный отдел по Советскому району СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Но работа по уголовному делу не прекращались. На причастность к убийству проверялись многочисленные лица. При проверке очередной версии следователь обратила внимание на показания свидетелей о том, что одна из коллег занимала у потерпевшей крупную сумму денег.



В ходе допроса женщина заявила, что отдала долг, однако в ее показаниях отмечался ряд противоречий. Помимо этого следователь отметила тот факт, что на мобильный телефон покойной, который был обнаружен в ее одежде, много раз звонили все коллеги, за исключением допрошенной женщины, от которой не поступило ни одного звонка, хотя они дружили и являлись сменщицами по работе.



В отношении женщины провели психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, в ходе которого эксперт выявил реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования, женщина сделала заявление с признанием и дала показания об обстоятельствах учиненной пять лет назад расправы. На основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, обе женщины вместе работали в одном из торговых центров в городе Улан-Удэ. Между ними сложились приятельские отношения, пользуясь которыми обвиняемая взяла в долг у потерпевшей около 60 тысяч рублей, которые не собиралась возвращать. Утром 1 мая они встретились на работе, и по просьбе потерпевшей вместе поехали на кладбище к могиле ее бывшего мужа. Обвиняемая, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемая закидала ее тело венками, похитила украшения и денежные средства, после чего скрылась с места происшествия.



Расследование дела продолжается.



Фото



23 мая 2015 года на территории Центрального кладбища города Улан-Удэ в районе «Стеклозавода», посетители обнаружили тело 40-летней беременной женщины с многочисленными колото-резаными ранами груди и руки.Следственный отдел по Советскому району СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Но работа по уголовному делу не прекращались. На причастность к убийству проверялись многочисленные лица. При проверке очередной версии следователь обратила внимание на показания свидетелей о том, что одна из коллег занимала у потерпевшей крупную сумму денег.В ходе допроса женщина заявила, что отдала долг, однако в ее показаниях отмечался ряд противоречий. Помимо этого следователь отметила тот факт, что на мобильный телефон покойной, который был обнаружен в ее одежде, много раз звонили все коллеги, за исключением допрошенной женщины, от которой не поступило ни одного звонка, хотя они дружили и являлись сменщицами по работе.В отношении женщины провели психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, в ходе которого эксперт выявил реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования, женщина сделала заявление с признанием и дала показания об обстоятельствах учиненной пять лет назад расправы. На основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.По данным следствия, обе женщины вместе работали в одном из торговых центров в городе Улан-Удэ. Между ними сложились приятельские отношения, пользуясь которыми обвиняемая взяла в долг у потерпевшей около 60 тысяч рублей, которые не собиралась возвращать. Утром 1 мая они встретились на работе, и по просьбе потерпевшей вместе поехали на кладбище к могиле ее бывшего мужа. Обвиняемая, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемая закидала ее тело венками, похитила украшения и денежные средства, после чего скрылась с места происшествия.Расследование дела продолжается.Фото https://gazeta-n1.ru/stock/