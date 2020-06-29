Житель Улан-Удэ продал иномарку приютившей его женщины за семь тысяч рублей

Мужчина недавно освободился из колонии и уже отметился грабежом
В полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже автотранспорта от 48-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил ее автомобиль, пока она находилась на заработках в соседнем регионе.
Как сообщили в МВД Бурятии, похитителем оказался 32-летний сожитель подруги потерпевшей. Поскольку им негде было жить, женщина приютила их у себя.
Как выяснилось, сначала нетрезвый мужчина воспользовался ключами, оставленными в машине, чтобы покататься. Затем к нему пришла идея продать иномарку. По его словам, машину он реализовал на авторынке за семь тысяч рублей. Владелица оценила причиненный ущерб в 130 тысяч рублей.
Ранее злоумышленник был неоднократно судим. Несколько месяцев назад он освободился из колонии. В настоящее время подозреваемый также привлекается к уголовной ответственности за грабеж.
Фото: pixabay.com
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