Житель Улан-Удэ продал иномарку приютившей его женщины за семь тысяч рублей

Мужчина недавно освободился из колонии и уже отметился грабежом





В полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже автотранспорта от 48-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил ее автомобиль, пока она находилась на заработках в соседнем регионе.

Как сообщили в МВД Бурятии, похитителем оказался 32-летний сожитель подруги потерпевшей. Поскольку им негде было жить, женщина приютила их у себя.Как выяснилось, сначала нетрезвый мужчина воспользовался ключами, оставленными в машине, чтобы покататься. Затем к нему пришла идея продать иномарку. По его словам, машину он реализовал на авторынке за семь тысяч рублей. Владелица оценила причиненный ущерб в 130 тысяч рублей.Ранее злоумышленник был неоднократно судим. Несколько месяцев назад он освободился из колонии. В настоящее время подозреваемый также привлекается к уголовной ответственности за грабеж.Фото: pixabay.com