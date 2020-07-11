В Улан-Удэ пересмотрят дело изувеченного в Сбербанке пенсионера

Самый крупный банк страны продолжает противостоять обычной улан-удэнской семье



Первое обращение пострадавших в суд закончилось провалом. Октябрьским районным судом принято решение вовсе прекратить производство по весьма странным обоснованиям. Однако благодаря частной жалобе адвоката потерпевшего сейчас решено все-таки направить дело на рассмотрение в суд по существу. О том, как тяжело в Бурятии доказать то, что и так вроде бы очевидно всем, далее в нашем материале.



Заплатил кредит и получил травму



Напомним, 2 сентября 2019 года 65-летний пенсионер Владимир Итюев, как обычно, в день оплаты кредита заехал в офис Сбербанка на проспекте Победы. Он вставил карту в банкомат, внес деньги на счет и пошел к выходу. Дальнейшие несколько минут своей жизни до сих пор не помнит. Зато все наглядно видно на видеозаписи, предоставленной нам родственниками пенсионера.



На видеокадрах видно, как все это время, пока посетители банка сновали возле банкоматов, рядом шли ремонтные работы. Один из ремонтников как раз собирался взобраться на огромную стремянку, чтобы заняться ремонтом кондиционера (как выяснилось впоследствии). В этот момент одна из ножек лестницы обломилась. Монтер чудом успел спрыгнуть с падающей стремянки, непроизвольно еще и оттолкнув ее от себя силой своего прыжка. И вся эта тяжелая металлическая махина длиной в несколько метров со всего маху обрушилась на пенсионера, подходящего к дверям. Мощный удар пришелся прямо по голове. Дедушка падает на пол, теряет на какое-то время сознание. Потом к нему подбегают тот самый ремонтник, посетители банка. Пенсионера пытаются поднять. У него разбито в кровавое месиво лицо, а также голова, на полу под мужчиной расплывается лужа крови.



В последующем пострадавшему пришлось пройти длительное лечение. Но отголоски от травмы по сей день дают о себе знать.



- Отец лечился в поликлинике и прошел полное обследование в частном медцентре. У папы было сотрясение головного мозга, перелом костей носа, носовой перегородки, деформация носа, смещение носовой перегородки, нарушение функции дыхания, параорбитальная гематома левого глаза, ушибы, ссадины и т. д. Также он не сразу понял, что у него выбит зуб. Его пришлось удалить, - говорит дочь пострадавшего Мария Мосолоева.



В первое время дедушка не мог ходить, координация была нарушена, а адские боли не давали спать. Болели и голова, и шея. Из-за того, что головные боли в первое время мучили беспрестанно, мужчина принимал сильные обезболивающие. Но даже спустя полгода после тех страшных событий его здоровье не восстановилось полностью, скорее, наоборот.



- Из-за сломанного носа и смещения перегородки папа уже полгода не дышит одной стороной носа. Из-за этого плохо спит, задыхается. Мы с самого начала просили врачей поправить нос, чтобы потом не ломать по новой. Но нам сказали, что при такой травме головы нужно подождать минимум полгода. Плюс на фоне этих повреждений у отца давление с первой степени перешло на третью. То есть у него предынсультное состояние - постоянно повышенное давление, а он этого даже не чувствует. Нужно постоянно измерять давление, давать таблетки, чтобы не случилось беды. Теперь он постоянно на лекарствах, хотя раньше был абсолютно здоровым мужчиной, - сокрушается дочь пострадавшего.



По словам Марии, делать бесплатно (по медполису) операцию по ринопластике, естественно, никто не хочет. Мол, он у вас все равно уже дедушка, зачем ему красота? Но, помимо внешних изъянов, дедушке с изломанным носом невозможно носить очки – они перекашиваются. Словом, материальная помощь семье нужна еще как.



Погоня за справедливостью



Тем более что у родственников, казалось бы, есть все официальные подтверждения происшествия, произошедшего в самом главном банке страны. Включая видеозаписи, показания свидетелей, медицинские документы и справки. Что еще надо? Но все оказалось не так просто. Сначала все надзорные органы – полиция, прокуратура и Роспотребназдор – отмахнулись формальными отписками. Затем и иск в суде оставили без рассмотрения.



19 февраля 2020 года Октябрьским районным судом города Улан-Удэ вынесено определение – прекратить производство по иску РОО «Союз потребителей» к ПАО «Сбербанк России» по защите прав потребителя Владимира Итюева. После чего правозащитник Александра Васильева незамедлительно подала частную жалобу на данное решение суда. По словам опытного юриста, она удивлена доводами суда. К примеру, судья согласилась с доводами противной стороны о том, что пенсионер получил травму не во время непосредственного оказания банковской услуги (дедушка уже отошел от банкомата), а значит, речь не идет о нарушении прав потребителя.



- Суд немотивированно отказал потребителю. Во время происшествия Владимир Итюев не покинул пределы отделения Сбербанка, и именно по вине Сбербанка потребитель пострадал, так как банк не должен был допустить проведение ремонтных работ в часы обслуживания населения. Банковская услуга должна быть безопасна, начиная от того момента, когда потребитель входит в помещение и выходит из помещения банка. Также суд необоснованно не учел доводы истца о том, что потребитель Итюев является клиентом ПАО «Сбербанк», что подтверждено получением карты и оплатой по ней кредита. Рабочий со стремянкой упал на истца, так как ПАО «Сбербанк» не приняло мер по обеспечению безопасного обслуживания потребителей-клиентов Сбербанка, допустив проведение монтажных работ в часы приема граждан, - изложено в частной жалобе председателя РОО «Союз потребителей» Александры Васильевой.



Доводы юриста услышаны. Частная жалоба представителя истца удовлетворена. Определение Октябрьского суда от 19 февраля решено отменить, гражданское дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения дела по существу. «Номер один» будет следить за ходом развития событий.







Василиса Шишкина, «Номер один».