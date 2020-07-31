В Улан-Удэ сбитая пьяным лихачом девочка два месяца не встает с кровати

Ребенок до сих пор не может попасть в больницу на исследование





Два месяца назад в Улан-Удэ в Зверосовхозе случилась трагедия, которую жители поселка до сих пор вспоминают с содроганием. Вечером 7 июня иномарка под управлением пьяного водителя сбила на тротуаре двух 13-летних девочек, двоюродных сестренок. Одна из них, Диана, погибла на месте, вторая попала в больницу с многочисленными травмами. Водитель, покалечивший школьниц, сейчас за решеткой. Но родители сестренок опасаются, что он найдет способ и избежит того наказания, какого заслуживает.

Мама погибшей Дианы Метелевой до сих пор говорит о единственной дочери в настоящем времени. Наталье до сих пор не верится, что дочери больше нет. Кажется, вот сейчас откроется дверь и Дианочка с улыбкой и разговорами о том, где была и что видела, бросится к маме.







Второй девочке - Яне Кидяевой - повезло больше, чем сестре. Автомобилем ее отбросило в соседский палисадник. От удара школьница загнула штырь металлического забора, этой пикой разорвала себе ногу в двух местах.







Любовь Ульянова, «Номер один»

Фото: ГИБДД Бурятии, из личного архива семей



- Я все думаю, она где-то рядом, - усилием воли сдерживая слезы, показывает фотографию улыбчивой девочки Наталья Викторовна. – Вот моя дочь… Диана стремилась учиться хорошо, не хотела меня расстраивать плохими оценками. Если что-то не получалось, я ей помогала. А так она у меня самостоятельная девочка. Я, говорит, хочу выучиться на права, чтобы вас с бабушкой возить. С профессией не могла определиться, хотела стать медсестрой, но я ее отговорила – работа тяжелая, все время на ногах, уставать будешь, а потом мы с ней решили, что свяжет свою жизнь с работой на компьютере.Дианочка - инвалид детства. У девочки было врожденное заболевание - хондродисплазия (низкий рост). Из-за болезни ей дважды оперировали ноги, ставили аппарат Илизарова. Девочка с рождения находилась на лечении то в больницах, то в санаториях. Из-за слабых ног она быстро уставала. Диана жила с мамой-инвалидом, бабушкой и тетей…Двоюродные сестренки Яна и Диана родились в один год и были не разлей вода. Жили рядышком, через два дома по одной улице. Каждый день гуляли по тротуару вдоль дороги от дома одной до дома другой. Вечером 7 июня девочки шли по тротуару, когда произошло непоправимое.- Автомобиль летел на большой скорости, видите, какой у нас здесь крутой поворот? Вылететь на встречку здесь пара пустяков. Как мы поняли, навстречу «Мазде» шел автобус, иномарка отвернула от него. Очевидцы говорят, после этого машина взлетела, перекрутилась и упала прямо на наших деток, даже электрический столб вывернула с корнем, - рассказывает мама Яны Татьяна Геннадьевна.В тот трагический вечер мама Дианы смотрела телевизор, когда ее младшая сестра вдруг вскрикнула от испуга – с улицы послышался страшной силы звук, а ведь Яна и Диана только что прошли мимо окон. Женщины бросились за ворота. Когда Наталья вышла, сестра уже бежала обратно с леденящей душу вестью: «Диана под машиной!».- Я не поверила своим ушам, – шепчет Наталья. – Подошла, народу уже много сбежалось. Машина искореженная, водитель внутри нее. Сначала я не увидела дочу, а потом, подойдя ближе, увидела спину и ноги Дианочки, а голова ее - под машиной. Доченьку придавило к забору, удар был такой силы, что даже кроссовочки с нее слетели.- Яна упала рядом с люком, как она не ударилась об него… Совсем рядом лежала головой. Все лицо было в гематомах. У Яночки врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом таза спереди и сзади. На ней от удара только один кроссовок остался, второй отлетел, мы так и не нашли его, - делится Татьяна Геннадьевна.По словам матерей, скорой и полиции долго не было. Потом прилетели сразу три кареты с медиками. Яну тут же госпитализировали. Водитель отделался царапинами, а его 37-летний пассажир тоже получил серьезные травмы и попал в больницу.Спустя два месяца после аварии Яна все еще лежит, вставать и даже шевелиться ей строго запрещено. У девочки болит нога, на которую она упала. По заверениям матери, любое прикосновение к ней причиняет боль.- Нас до сих пор не могут записать в Детскую республиканскую клиническую больницу на МСКТ (компьютерное исследование) таза, чтобы посмотреть, как срастаются косточки. Сказали, что, может быть, только в августе Яну начнут ставить на ноги. И то не факт. Лишь после компьютерного сканирования врачи решат, что нам дальше делать, как лечиться. После выписки из больницы педиатр был у нас всего два раза, травматолог - один раз, и то кое-как через Минздрав я добилась, чтобы он приехал к нам. Невропатолога так и не было, сказали, что на дом не выезжает. А если ребенок лежачий, как нам быть? – сетует Татьяна.Теперь каждое утро для Яны начинается с зарядки и массажа. Чтобы не залежаться, она разрабатывает легкие - дует шарики. Девочка уже устала лежать, но понимает, что лучше сейчас пролечиться, чтобы побыстрее восстановиться. Яна мечтает вернуться в школу, пропускать год она не хочет, потому, скорее всего, ей придется перейти на домашнее обучение.- Смерть сестры Яна тяжело переживала, поначалу мы не говорили ей об этом, но в больнице страшная новость быстро до нее дошла. Она все спрашивала меня, хотела убедиться, что это неправда, вот мне и пришлось сказать ей, что Дианочки больше нет, - с горечью говорит мама Яны.Следственный комитет возбудил в отношении 40-летнего водителя уголовное дело по статье ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). По решению суда он почти сразу был арестован. На следственный эксперимент обвиняемого привозили с охраной, чтобы местные жители и родные девочек не устроили самосуд.- Водитель говорит, что ничего не помнит. Как? – недоумевает Наталья Викторовна. - Значит, он был неадекватный – выпивший или обкуренный. Поселок у нас маленький, поговаривают, будто он сейчас утверждает, что не был пьян. Как же не пьяный? Столько свидетелей видели его, неадекватного. Сразу после аварии спрашивали: «ты понимаешь, что ребенка убил?». А он сидел, как в тумане, так и не ответил. Мы его видели, у него были пустые глаза.По словам матерей, у водителя в голове вживлена пластина, мужчина является пенсионером по инвалидности. Родные девочек боятся, как бы этот факт не сыграл на оправдание водителя.Мама Яны не скрывает, сестра и жена водителя приходили к ней, просили прощения за родственника. Они отправили денег на похороны Дианы, помогают больной Яне, не раз приносили ей пакеты со сладостями, приобрели необходимый для лежачей девочки противопролежневый матрас.- Но ведь не жена и сестра убили моего ребенка. Нести ответ за свои дела должен водитель, который пьяным сел за руль, – плачет Наталья Викторовна. – Он отобрал у меня самое дорогое, что было на свете, - ребенка. Мы хотим, чтобы водитель понес должное наказание. Его нужно посадить, никакого снисхождения ему быть не может.В Следственном комитете Бурятии нас заверили, что все действия в рамках уголовного дела проводятся в полном объеме.- По делу назначены автотехническая и судебная медицинская экспертизы, следствие по делу продолжается. После получения результатов экспертиз в ближайшее время мы планируем предъявить водителю окончательное обвинение, - сообщили в Следкоме.За ходом расследования следит адвокат потерпевшей стороны Людмила Малахова. Как только она узнала о трагедии, сразу же вызвалась безвозмездно помочь матерям.- Главное, на что мы хотим сделать упор, чтобы следствие не затягивалось и виновные по делу не ушли от ответственности, - сообщает адвокат.