В Бурятии отец с сыном пропали в одном районе, а вышли в другом

История закончилась благополучно





Вечером 1 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиск 30-летнего мужчины и его сына-подростка. Семья заблудилась в лесу в районе села Атхатай. В поисках были дополнительно задействованы силы от ОМВД Заиграевского района, волонтеры и лесная охрана.







"Через час потерявшиеся самостоятельно вышли в поселке Кусоты Мухоршибирского района. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.





Фото: "Номер один"

