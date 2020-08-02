В Бурятии отец с сыном пропали в одном районе, а вышли в другом

История закончилась благополучно
Вечером 1 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиск 30-летнего мужчины и его сына-подростка. Семья заблудилась в лесу в районе села Атхатай. В поисках были дополнительно задействованы силы от ОМВД Заиграевского района, волонтеры и лесная охрана.
"Через час потерявшиеся самостоятельно вышли в поселке Кусоты Мухоршибирского района. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Фото: "Номер один"
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