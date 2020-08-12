Житель Бурятии забыл жену в лесу

Мужчина сообщил о пропаже супруги лишь спустя три часа







Днем 11 августа в лесу на выезде из Гусиноозерска потерялась 36-летняя женщина. Она поехала собирать грибы со своим мужем и заблудилась. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина сообщил спасателям о пропаже супруги лишь спустя три часа.

На поиски пропавшей женщины из Гусиноозерска выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники МВД Селенгинского района. Правда, их помощь уже не понадобилась. Через 20 минут после сообщения о пропаже женщина сама вышла из леса. Её состояние удовлетворительное.Фото: «Номер один»