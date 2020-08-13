В Бурятии рэкетиры терроризировали жителей Северобайкальска

Двое уголовников поставили вымогательства на поток







В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Северобайкальска, обвиняемых в девяти эпизодах вымогательств, в том числе с применением насилия, и двух грабежах.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, двое молодых людей, ранее судимых за аналогичные преступления, в 2019 году под надуманными предлогами регулярно вымогали деньги у граждан с применением насилия и под угрозой его применения. Размер требуемой суммы варьировался от 5 до 30 тысяч рублей. Дважды злоумышленники совершили грабеж - открыто похитили мобильный телефон и 72 тысячи рублей с банковского счета.В итоге рэкетиров задержали полицейские. На время расследования их заключили под стражу.Фото: pixabay.com