Ночь в гостинице с юной улан-удэнкой обошлась читинцу в четверть миллиона

На украденные деньги 18-летняя горожанка сразу купила автомобиль





Утром 26 сентября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 24-летнего жителя Забайкальского края о краже денег.

Следствием установлено, что молодой человек приехал в столицу Бурятии в командировку. Через несколько дней на сайте знакомств познакомился с девушкой. Встретившись в ресторане, молодой человек передал ей более 600 тысяч рублей на сохранение, опасаясь, что из салона автомобиля их могут похитить. Наличность горожанка положила в свою сумку. После застолья пара решила продолжить общение в гостинице.Проснувшись утром, девушка отдала деньги и попросила увезти ее домой.Спустя некоторое время молодой человек, пересчитав наличность, обнаружил отсутствие в пачке 230 тысяч рублей и обратился в полицию.Подозреваемую задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Ею оказалась 18-летняя горожанка.На похищенные деньги девушка успела приобрести автомобиль. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»