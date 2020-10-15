В Бурятии сломавшийся вагон нанес ущерб на 23 миллиона

Он повредил более 6 километров железной дороги





Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России по материалам транспортной прокуратуры и полиции возбудило уголовное дело по факту схода вагона в Бурятии. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Инцидент произошел 31 августа на перегоне Кедровая – Сибирская - Танхой Восточно-Сибирской железной дороги. При движении грузового состава сошел с рельс один из его вагонов. Выяснилось, что причиной случившегося могла стать неисправность колесной пары.В результате происшествия были повреждены рельсошпальная решетка протяженностью свыше 6 километров, железобетонные шпалы, а также сам железнодорожный вагон. Сумма причиненного ущерба составила более 23 миллионов рублей.«В соответствии с законодательством владельцы инфраструктуры, перевозчики и другие участники перевозочного процесса в пределах своей компетенции должны обеспечить безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для установления виновных лиц проводится расследование, в рамках которого предстоит провести комплекс необходимых технических экспертиз, установить возможных свидетелей, допросить всех участников случившегося», сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»