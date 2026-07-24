Происшествия 24.07.2026 в 14:22
«Исцарапала лицо и повалила на землю»
В Новосибирске женщина-водитель избила девушку, сделавшую ей замечание
Текст: КП-Новосибирск
Потасовка произошла у жилого дома на улице Высоцкого в Новосибирске 22 июля.
- Я со своим мужем выезжала со двора дома, но выезд перегородила женщина, сидевшая в белой машине с другой девушкой и парнем. Ей не понравилось поведение другого водителя, который, по ее мнению, должен был уступить дорогу и дать ей проехать. Эта женщина выбежала из машины, начала кричать на мужчину с требованием, чтобы он ее пропустил. Из-за этого проезд был полностью перегорожен, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.
На крики женщины вышли остальные водители, чтобы разобраться в ситуации.
- Я высунула голову из окна машины и крикнула, что сама женщина должна всех пропустить, на что та стала оскорблять меня. Я вышла из своего автомобиля и начала снимать видео. Когда я подошла к ее машине, молодой человек, сидевший в ее авто, показал мне травматическое оружие и стал угрожать. Я не отвечала на оскорбления и не вступала в конфликт, а просто снимала их неадекватное поведение, - говорит сибирячка.
Дальше началась потасовка:
- Женщина выбила из рук мой телефон, вцепилась мне в лицо, начала хватать за шею и дергать волосы. Я старалась отбиваться от нее, но вскоре подбежала ее подруга, вдвоем они сбили меня с ног и стали волочить по земле. Мне повезло, что мой муж смог быстро оттащить их от меня, - вспоминает пострадавшая.
По словам сибирячки, во время драки ей сильно исцарапали лицо и ноги, кроме этого, сорвали дорогой кулон. Его пропажу женщина заметила, когда уехала со двора.
- Мы с мужем постарались быстро уехать оттуда, так как парень вышел с машины и зарядил травматическое оружие, - рассказывает сибирячка.
По словам пострадавшей, она не стала вызывать полицию и писать заявление, потому что ей срочно нужно было уехать за город к своей семье.
- Я только выложила видео в сообщество своего района, чтобы предупредить других жителей о таком водителе, - добавила женщина.
- Я со своим мужем выезжала со двора дома, но выезд перегородила женщина, сидевшая в белой машине с другой девушкой и парнем. Ей не понравилось поведение другого водителя, который, по ее мнению, должен был уступить дорогу и дать ей проехать. Эта женщина выбежала из машины, начала кричать на мужчину с требованием, чтобы он ее пропустил. Из-за этого проезд был полностью перегорожен, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.
На крики женщины вышли остальные водители, чтобы разобраться в ситуации.
- Я высунула голову из окна машины и крикнула, что сама женщина должна всех пропустить, на что та стала оскорблять меня. Я вышла из своего автомобиля и начала снимать видео. Когда я подошла к ее машине, молодой человек, сидевший в ее авто, показал мне травматическое оружие и стал угрожать. Я не отвечала на оскорбления и не вступала в конфликт, а просто снимала их неадекватное поведение, - говорит сибирячка.
Дальше началась потасовка:
- Женщина выбила из рук мой телефон, вцепилась мне в лицо, начала хватать за шею и дергать волосы. Я старалась отбиваться от нее, но вскоре подбежала ее подруга, вдвоем они сбили меня с ног и стали волочить по земле. Мне повезло, что мой муж смог быстро оттащить их от меня, - вспоминает пострадавшая.
По словам сибирячки, во время драки ей сильно исцарапали лицо и ноги, кроме этого, сорвали дорогой кулон. Его пропажу женщина заметила, когда уехала со двора.
- Мы с мужем постарались быстро уехать оттуда, так как парень вышел с машины и зарядил травматическое оружие, - рассказывает сибирячка.
По словам пострадавшей, она не стала вызывать полицию и писать заявление, потому что ей срочно нужно было уехать за город к своей семье.
- Я только выложила видео в сообщество своего района, чтобы предупредить других жителей о таком водителе, - добавила женщина.