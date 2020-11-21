В Бурятии в доме зампреда правительства Петра Мордовского прошёл обыск

Операция проводилась в условиях строжайшей секретности



Как стало известно «Номер один», в Бурятию прибыла группа силовиков из Москвы. Группой руководил представитель главного управления собственной безопасности МВД России Сергей Авдеев, в нее также входили сотрудники центрального аппарата СКР.



В доме зампреда правительства РБ Петра Мордовского, который находится на Верхней Березовке, ими был проведен обыск. Операция проводилась в условиях строжайшей секретности. Об этом визите не знали даже руководители местных правоохранительных органов.



Петр Мордовской задержан не был.



В МВД по РБ категорически отказались комментировать данную ситуацию.



В Бурятском следкоме отметили, что республиканское ведомство этим делом не занимается: «Наше управление никаких процессуальных мероприятий по указанному случаю не проводит. Уточните информацию в центральном аппарате СК».



Однако Москва пока еще спит, пока уточнить информацию и получить какие-то подробности нам не удалось.



Фото: "Номер один".

