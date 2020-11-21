21.11.2020
В Бурятии в доме зампреда правительства Петра Мордовского прошёл обыск

В Бурятии в доме зампреда правительства Петра Мордовского прошёл обыск

Операция проводилась в условиях строжайшей секретности

Как стало известно «Номер один», в Бурятию прибыла группа силовиков из Москвы. Группой руководил представитель главного управления собственной безопасности МВД России Сергей Авдеев, в нее также входили сотрудники центрального аппарата СКР. 

В  доме зампреда правительства РБ Петра Мордовского, который находится на Верхней Березовке, ими был проведен обыск. Операция проводилась в условиях строжайшей секретности. Об этом визите не знали даже руководители местных правоохранительных органов. 

Петр Мордовской задержан не был. 

В МВД по РБ категорически отказались комментировать данную ситуацию.  

В Бурятском следкоме отметили, что республиканское ведомство этим делом не занимается: «Наше управление никаких процессуальных мероприятий по указанному случаю не проводит. Уточните информацию в центральном аппарате СК». 

Однако Москва пока еще спит, пока уточнить информацию и получить какие-то подробности нам не удалось.

Фото: "Номер один". 
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