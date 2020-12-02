В Бурятии подросток с татуировкой «ЖПА» сбежал из реабилитационного центра

Вероятно, он находится в Улан-Удэ





В Бурятии полицейские разыскивают уроженца Улан-Удэ, воспитанника Кабанского центра для детей, оставшихся без попечения родителей, 14-летнего Платона Жульена. Днем 29 ноября подросток самовольно покинул социальное учреждение, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет: куртка синего цвета с капюшоном с черными вставками и надписью «The north face», брюки спортивные черного цвета, кроссовки черные с разноцветной подошвой.





Приметы разыскиваемого: европейской внешности, рост 165 см, на вид 15 лет, среднего телосложения, волосы русые, глаза зеленые.Особые приметы: татуировка в виде креста на голени, татуировка-инициалы «ЖПА» на запястье.Вероятно, находится в Улан-Удэ.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (950) 382-33-11, 8 (30138) 43-2-05 или 102 (112).